Hamilelikte tüketene hastalık uğramıyor! Gribe karşı adeta kalkan oluyor

Uzman isim anne adaylarının gripten korunması için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. İşte detaylar...

GRİP, GEBELERDE DAHA AĞIR GEÇER

Gribin kısaca tanımını yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hilal Mürüvvet Bulut Aydemir "Halk arasında üşütme veya nezle olarak bilinen soğuk algınlığı, gribe göre daha hafif seyreden bir üst solunum yolu hastalığıdır. Grip ise influenza olarak adlandırılan bir virüsten kaynaklanır. İnfluenza virüsü solunum yollarıyla bulaşır fakat vücuda yayılıp tüm vücudu etkileyen şikâyetlere neden olabilir. Bu yüzden grip soğuk algınlığına göre daha ağır bir hastalık sürecinin yaşanmasına neden olur. Gebelikte oksijen ihtiyacında artma, diyaframda yükselme, akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı fizyolojik değişikliklerden ve bağışıklığın zayıflamasından ötürü grip enfeksiyonu gebelerde normal popülasyona göre daha ağır seyredebilmektedir" diye konuştu.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE DİKKAT ETMELİ

Mevsim geçişlerinde gribin arttığına dikkat çeken Opr. Dr. Aydemir, "Influenza enfeksiyonu, Ekim aylarında görülmeye başlamakla birlikte, özellikle Aralık ve Mart ayları arasında grip dalgaları şeklinde görülmektedir. Bu gibi dönemlerde, mevsim geçişlerinde bulaş riski ve hastalık riski artmaktadır. Influenza virüsü damlacık yoluyla bulaşır, yani hasta kişinin konuşma, öksürme, hapşırma esnasında yaydığı virüs içeren damlacıkların sağlıklı kişinin solunum yollarına tutunmasıyla bulaşır. Damlacıklara temas etmiş eller ile de bulaş olabilir. Grip belirtileri virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

SOĞUK ALGINLIĞI BELİRTİLERİ

Dr. Aydemir, gebelikte soğuk algınlığı ve grip belirtileriyle ilgili "Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırık, gözlerde sulanma, kulaklarda ağrı, hafif baş ağrısı şeklindedir. Grip belirtileri ise Yüksek ateş (38 derece ve üzeri), titreme, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, ciddi halsizliktir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

ELLER MUTLAKA SIK SIK YIKANMALI

Gebelikte gripten korunmak için dikkat edilmesi gerekenlere değinen Aydemir, "Mutlaka eller sık sık yıkamalı, kapalı ortamlarda bulunuluyorsa düzenli aralıklarda havalandırma yapmalıdır. Özellikle salgın dönemlerinde kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır, kalabalık ortamlara bulunulacaksa mümkünse maske kullanılmalıdır. Dengeli beslenmeli, C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketilmelidir. Ve tabii ki korunmada en etkili yöntem aşıdır. Grip gebelerde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden gebelere mutlaka grip aşısı öneriyoruz. Aşı canlı virüs etkeni içermediği için gebelikte güvenlidir. Özellikle influenza sezonu olarak bilinen ekim-nisan ayları arasında gebelerin influenza aşısını yaptırmaları önem arz etmektedir. Bununla birlikte, ekim ayı aşılama için en uygun zamandır. Grip aşısı sizi enfeksiyondan büyük oranda korur, hasta olsanız dahi hafif atlatmanızı sağlar. En önemlisi ise, aşının sizde oluşturduğu antikorların bebeğinize geçerek doğum sonrası bebeğinizde birkaç aylık koruma sağlamasıdır" açıklamasında bulundu.

C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENİLMELİ

Enfeksiyon sırasında neler yapılabileceğine dikkat çeken Aydemir, şunları söyledi:

"Gebelikte grip enfeksiyonu geçirildiğinde bol su içip, bolca istirahat edilmeli, C vitamininden zengin gıdalara ağırlık verilmelidir (narenciye, çilek, kivi, brokoli, karnabahar, biber, ıspanak). Oturulan odanın havası nemli olmalıdır, nemli hava öksürüğe burun tıkanıklıklarına iyi gelmektedir, bu amaçla hava nemlendiricileri kullanılabilir. Burun tıkanıklığı için tuzlu burun damlaları kullanılabilir, yine boğaz ağrıları için günde birkaç kez tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz. Boğazınızı rahatlatmak için ıhlamur gibi bitki çayları tüketebilirsiniz. Kas ağrısı, baş ağrısı durumlarında doktorunuzun önereceği dozlarda ilaçlar kullanabilirsiniz. Gribe influenza virüsü neden olduğundan bakteriyal enfeksiyonlarda etkili olan antibiyotiklerin kullanılması faydasızdır ancak uzayan grip sonrası otit, sinüzit, pnömoni farklı enfeksiyonlar da gelişmişse, doktorunuzun yazacağı antibiyotiği kullanmanız uygun olacaktır. Yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, solunum sıkıntısı, nefes darlığı gibi ağır seyreden durumlarda mutlaka doktora başvurulmalı doktorunuzun önereceği antiviral ilaçlar kullanılmalıdır."

Kaynak: AA