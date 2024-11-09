Düzensiz uyku beyin yapısını olumsuz etkiliyor!

Uykusuzluk, modern yaşamın getirdiği stres, dijital ekranlar ve düzensiz yaşam alışkanlıkları nedeniyle giderek daha yaygın hale geldi. Ancak uyku, sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda beyin sağlığı, genel sağlık ve zihinsel denge için kritik öneme sahiptir.

"UYKU KALİTESİ BEYİN SAĞLIĞINI KORUYOR"

Sağlıklı bir beyin için düzenli uyku süresinin ideal seviyede olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, "Genç yaşlarda uyku düzeni oluşturmak, yaşlılıkta bilişsel sağlığımızı korumak adına çok önemli. Düzensiz uyku sadece hafızayı değil, aynı zamanda beynin yapısını da olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

GLİMFATİK SİSTEMİN ETKİSİ VE UYKU ÖNERİLERİ

Uyku düzeninin beyindeki glimfatik sistemin sağlıklı çalışmasını desteklediğini ve bu sistemin uyku sırasında toksinleri temizlediğini vurgulayan Prof. Dr. Göral, ideal uyku süresinin 7 saat olduğunu belirtti. Prof. Dr. Göral, "Gereğinden fazla veya eksik uyku, beyin sağlığı açısından zararlı. Oda sıcaklığı, ışık koşulları gibi etkenler de uyku kalitesini artırmak için dikkate alınmalıdır" dedi.