Çilek kalbi ve beyni koruyor!

ABD'nin California Üniversitesi'nde yapılan araştırmada çileğin kolesterolü düşürerek, kalp ve beyin sağlığı için bir çok faydasının olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçlarına göre taze, dondurulmuş veya kurutulmuş olsun fark etmez, düzenli şekilde çilek yeme kardiyovasküler riskleri azaltıp bilişsel gerilemeyi geciktiriyor.

2000-2023 yılları arasında yayınlanan 47 klinik araştırma ile 13 gözlemsel çalışmadan elde edilen verilere dayanılarak yapılan araştırmada günde bir avuç çilek yemenin kalp ve beyin sağlığı üzerinde faydalı olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA