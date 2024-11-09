Aile hekimlerinin reçete yazma hakkı kısıtlanacak mı? Bakan Memişoğlu’ndan açıklama

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il ziyaretleri kapsamında Antalya Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasında gerçekleştirilen toplantının ardından aile hekimliği sistemindeki değişikliklere ve son dönemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il ziyaretleri kapsamında Antalya Valiliğini ziyaret etti (Foto: ahaber.com.tr)

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, basın açıklamasında şunları söyledi:

"AİLE HEKİMLERİMİZE GÜVENİYOR VE SAĞLIĞIMIZIN TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Antalya'da sağlık hizmetlerini ve yatırımlarımızı değerlendirip, üniversite ve hastanelerimizi ziyaret edeceğiz. Sağlık hizmetine vatandaşların, en rahat erişebildiği ülkelerden bir tanesiyiz. Dünyanın en kapsayıcı ve en kapsamlı sağlık hizmetlerinden birisini sunuyoruz. Öncelikli hedefimiz daha önce de dile getirdiğim gibi temel sağlık hizmetleri ve koruyucu hekimlik. Vatandaşlarımızın hastalanmadan, sağlıklı kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Daha çarpıcı bir şekilde ifade etmem gerekirse; biz hastalık bakanlığı değil; Sağlık Bakanlığıyız. Bunun için de her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor. Aile hekimlerimize güveniyor ve sağlığımızın teminatı olarak görüyoruz."

"AİLE HEKİMLERİMİZİN SAĞLIĞIN NABZINI TUTMASINI BEKLİYORUZ"

"Vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz. Yine entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde işlevsel olarak yapılandırılması önem arz ediyor. Bunun için de bir yönetmelik hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Göreceksiniz; bu yönetmelik, sonuçları itibarıyla eş zamanlı olarak vatandaşlarımızı da sağlık çalışanlarımızı da memnun edecektir. Birkaç ay içinde bu çok daha belirgin görülecektir."

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il ziyaretleri kapsamında Antalya Valiliğini ziyaret etti (Foto: ahaber.com.tr)

"AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ, AİLE HEKİMLERİNİN REÇETE YAZMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRMIYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimleri yönetmeliği hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin ise "Maalesef dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Olgular değil, algılar belirleyici olabiliyor. Çeşitli sosyal medya mecralarında "Aile hekimlerinin bundan sonra ilaç yazamayacağı; ilaç yazması durumunda maaşlarından kesinti yapılacağı" şeklinde iddialar dile getiriliyor. Şunu net ifade edeyim: Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği, aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor; reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor." şeklinde konuştu.

"AİLE HEKİMİMİZİN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA İLAÇ KULLANIMINI ÖNEMSEYELİM"

"Sağlık Bakanlığı olarak akılcı ilaç uygulamalarını teşvik ediyoruz. Akılcı ilaç kullanımına katkı sağlayan aile hekimlerimizin de maaşlarına ilave bir teşvik ödemesi getiriyoruz ve hekimlerimizi de destekliyoruz. Hedef, hastaların tanısına göre en uygun ilacı uygun doz ve sürede kullanmasıdır. Bu nedenle ilaç kullanmadan önce hekiminize danışmanız gerekiyor. Yakınlarınızın tavsiyesi üzerine ilaç kullanmamalısınız. Maalesef çoğumuzun evinde kullanılmamış veya yarım kullanılmış ilaçlar mevcut. O nedenle lütfen aile hekimimizin önerileri doğrultusunda ilaç kullanımını önemseyelim."

AİLE HEKİMLİKLERİNİ HASTANELERE ENTEGRE EDİYORUZ

"Akılcı olmayan ilaç kullanımı, insanlarda bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına veya uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Aile hekimliği uygulama yönetmeliğini de hastalık yüküne göre çalıştık. Aile hekimliklerini hastanelerle entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları oluşturarak, kendi hastalarına randevu alabilecek hâle getiriyoruz."

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, il ziyaretleri kapsamında Antalya Valiliğini ziyaret etti (Foto: ahaber.com.tr)

"İYİ HEKİMLİK YAPAN AİLE HEKİMLERİNİN GELİRİNİ ARTIRIYORUZ"

"Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşıma aile hekimliği üzerinden bir başlangıç yaptık. Başarı kriterini de net bir şekilde tanımladık. İyi hekimlik yapan aile hekimlerimizin gelirini artırıyoruz. Onlar bizlerin ve toplumumuzun baş tacı."

"YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM DENETİM VE DEĞERLENDİRME BİLİMSEL KOMİSYONU KURULDU"

"Kamu ve özel hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakımların işleyişlerini değerlendirmek üzere yakın zamanda bir "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu" kuruldu. Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarından oluşturulan bu komisyon, üniversite, özel ve kamudaki tüm hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına yönelik işleyiş ve denetim süreçlerini takip edecek, işleyişi inceleyecek ve denetim faaliyetlerinden elde edilen sonuçlarla birlikte sistemin etkin şekilde işleyişini sağlayacaktır."

"AMACIMIZ; İYİ, ETKİN, GÜVENİLİR VE NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİNİ İNSANLARIMIZA ULAŞTIRMAK"

"Komisyon tarafından yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bir bilimsel rehber de hazırlanacak. Amacımız; iyi, etkin, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetini insanlarımıza ulaştırmak. Aynı şekilde yine alanında uzman hekim ve akademisyenlerin yer aldığı; diğer branşlarla birlikte, acil servisler ve yetişkin yoğun bakımlara yönelik denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları da en kısa zamanda kurulacak."