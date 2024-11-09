Ayakta çalışmak kalp hastalığı riskini düşürmüyor!

Avustralya ve Hollanda'dan araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, uzun süre ayakta durmanın aslında oturmaktan daha sağlıklı olmayabileceğini ve bu durumun kalp sağlığını tehdit edebileceğini ortaya koydu.

AYAKTA ÇALIŞMAK FAYDA SAĞLAMIYOR

Bu cihazlarla kişilerin tüm günlük aktiviteleri kayıt altına alındı. Gün içinde 2 saatten uzun süre ayakta durmanın, bacaklarda varis görülmesi veya kan pıhtısı toplanmasını ifade eden derin ven trombozu riskini artırabileceği belirlendi. Ayrıca ayakta çalışmanın kalp sağlığına bir fayda sağlamadığı da gözlemlendi.

Sidney Üniversitesi'nden akademisyen Matthew Ahmadi, oturlarak geçirilen daha fazla zamanın, kişinin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmadığı gibi riski de artırmadığını söyledi. Ahmadi, tek başına ayakta durmanın, hareketsiz ve koltuğa bağlı yaşam tarzlarından kaynaklanan rahatsızlıklara karşı her derde deva olarak görülmemesi gerektiğini de ifade etti.