Uzmanlar uyarıyor! Dişlerinizi fırçalarken fark edebileceğiniz önemli bir kanser belirtisine dikkat!

İngiltere'de ağız kanseri vakalarının sayısı 10.000'i geçerek şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Oral Health Foundation'ın verilerine göre İngiltere'de her yıl 10.825 yeni ağız kanseri vakası teşhis edilmekte. Son yirmi yılda bu oran %133 artış gösterdi. Bu kanser vakalarının büyük bir kısmı, %66'sı, erkeklerde görülüyor ve hastaların %90'ı 50 yaşın üzerindeki kişilerden oluşuyor.

Ağız Kanseri (A Haber Foto Arşiv)

Dişlerinizi Fırçalarken Kanser Belirtisine Rastlayabilirsiniz!

Uzmanlara göre ağız kanserini erken fark edebilmek, tedavi sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Dişlerinizi fırçalarken dilinizde ya da ağzınızda beyaz lekelere rastlarsanız dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle dil ve bademcik bölgelerinde kendini gösterebilen bu beyaz lekeler, ağız kanserinin en yaygın belirtilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Oral Health Foundation, ağız kanseri vakalarının üçte birinin (%31) dilde başladığını, %22'sinin ise bademciklerde görüldüğünü belirtiyor. Diğer riskli bölgeler arasında dudaklar, diş etleri, ağız tabanı ve yanakların iç kısmı da bulunuyor.

Ağız Kanseri (A Haber Foto Arşiv)

Risk Faktörleri ve Erken Teşhisin Önemi

Oral Health Foundation İcra Kurulu Başkanı Dr. Nigel Carter OBE'ye göre, sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi ağız kanseri riskini artıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca HPV (insan papilloma virüsü) gibi bazı virüsler de ağız kanseri riskini tetikleyen etmenler arasında.

Ağız Kanseri (A Haber Foto Arşiv)

Dr. Carter, "Ağız kanseri herkesi etkileyebilir ve bir kişinin hayatı üzerindeki etkisi yıkıcı olabilir. Belirtiler, risk faktörleri ve en önemlisi erken teşhisin önemi konusunda farkındalığı artırmamız gerekiyor. Çok fazla vaka çok geç, genellikle en ileri aşamada teşhis ediliyor. Bunun değişmesi gerekiyor." diyerek insanların ağız sağlığı konusunda daha bilinçli olmalarını vurguluyor.