Normal doğum bebekler için avantajlı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Sıla Tarkan normal doğumun bebek için sağladığı avantajların neler olduğunu açıkladı.

Normal doğum, bebeğin ve annenin doğal fizyolojik süreçlerine dayandığını ifade eden Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Sıla Tarkan, bebeğin doğal yolla dünyaya gelmesinin doğal bir bağ kurmayı ve duygusal bağlantıyı güçlendirebileceğini belirtti.

Tarkan; "Normal doğum, bebeğin doğal adaptasyon sürecini destekler. Doğum kanalından geçerek doğan bebekler, doğum sürecinde sıkışma ve basınca maruz kalarak akciğerlerinin sıvıyı temizlemesine ve solunum sistemlerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Normal doğum, anne sütüyle beslenmeyi destekler. Normal doğum, anne ve bebeğin deri temasını artırarak emzirme sürecini kolaylaştırabilir. Bebek, doğumdan hemen sonra anneye yapışabilir ve emzirme bağlantısı güçlenebilir. Ayrıca, normal doğumun bebeğin akciğerlerinizi olgunlaştırma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve sindirim sistemini düzenleme gibi faydaları da olabilir" dedi.

"Doğal olan normal doğumdur"

Normal doğum, bebeğin ve annenin doğal sürecine dayanan bir doğum yöntemi olduğunu aktaran Uzman Doktor Sıla Tarkan her gebeliğin farklı olduğuna da dikkat çekerek; "Her gebelik farklıdır ve bazı durumlarda normal doğum mümkün olmayabilir. Gebelik öncesi, doktorla birlikte doğum planlaması yapmak ve doğum seçenekleri hakkında bilgi almak önemlidir. Her durumda, doğum sürecinin en güvenli ve en uygun şekilde yönetilmesi amacıyla sağlık uzmanlarının yönlendirmesi ve takibi önemlidir. Mümkün olan her durumda normal doğumu tavsiye ediyoruz, çünkü doğal olan yöntem bu yöntemdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA