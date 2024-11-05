Sosyopatları nasıl tanırız? Gözlerindeki ipuçlarına dikkat!

"Sosyopatım" diyen Kanika Batra-Matheson, gözlerinin ruhsuz bakışlarla dolu olduğunu ifade ediyor. Bu tip bireyler, insanları korkutmamak için daha fazla göz kırpmaya çalışırken aslında göz kontağını ustaca kullanarak duygusuzluklarını gizlemeye çalışır. Psikoloji alanında yapılan araştırmalar da bu iddiayı destekler nitelikte; uzmanlar, sosyopatların sağlıklı bireylerden daha az göz kırptıklarını belirtiyor.

Sosyopatları nasıl tanırız (A Haber Foto Arşiv)

Amerikalı psikolog Bill Eddy ise sosyopatların iletişimde etkili olduklarını, manipülatif ve yalancı davranışlarının profesyonel bir şekilde gizlenebildiğini vurguluyor.

Sosyopatları nasıl tanırız (A Haber Foto Arşiv)

Sosyopati Neden Olur?

Sosyopatinin gelişiminde genetik faktörler kadar çevresel etkilerin de rol oynadığı düşünülüyor. Özellikle ebeveyn ilgisinden yoksun, istismara uğrayan çocuklar, güven duygusundan uzak büyüdüklerinde sosyopati belirtileri geliştirmeye daha yatkın hale geliyorlar. Uzmanlara göre, küçük yaşlarda fiziksel veya psikolojik istismar, bireyde derin yaralar bırakarak anti-sosyal kişilik bozukluğunun temelini atabiliyor.

Sosyopatları nasıl tanırız (A Haber Foto Arşiv)

Sosyopati Belirtileri ve Tanı Süreci

Sosyopatide belirgin olan semptomlar arasında, başkalarının duygularına duyarsızlık, kuralsızlık, vicdan azabının eksikliği ve sürekli çıkar arayışı yer alıyor. Bir kişiye sosyopati teşhisi konulması için bu belirtilerin en az üç tanesinin sürekli olarak gözlemlenmesi gerekiyor.

Sosyopatları nasıl tanırız (A Haber Foto Arşiv)

Sosyopat Bireylerle İletişimde Nelere Dikkat Edilmeli?

Sosyopatlarla ilişki içinde olanlar, bu bireylerin kendileri üzerindeki olumsuz etkilerini fark ettiklerinde sınırlarını çizmeleri önemlidir. Sosyopat bireylerin başkalarının duygularını anlamak ve empati göstermek gibi bir ihtiyaçları olmadığından, karşısındaki insanı duygusal anlamda zor durumda bırakmaları oldukça yaygındır. Bu tür kişilerle sağlıklı bir ilişki kurmanın zorluklarını gören uzmanlar, sosyopat belirtileri taşıyan kişilerin bir uzmana yönlendirilmesini tavsiye ediyor.