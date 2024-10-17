İnsanlar için yedek parça! Bilim dünyası sınır tanımıyor: Kan damarı üretildi

Dünya çapındaki bilim insanları, insan hücrelerinden kalp kapakçıkları, akciğerler ve daha fazlasını geliştirmek için çabalıyor.

YENİ BİR ÇAĞ MI BAŞLIYOR? KAN DAMARI ÜRETİLDİ

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre ABD'de Kuzey Carolina merkezli biyoteknoloji şirketi Humacyte, laboratuvarda geliştirilebilen kan damarları üretti.

DAMARLARI YIRTILAN KİŞİLER ARTIK HAYATA TUTUNABİLECEK

Laboratuvarda geliştirilen kan damarları, patlamalar veya araba kazaları sonucu atardamarları yırtılmış hastalara yardım etmek için cerrahlara günümüzden çok farklı bir yöntem sunacak. Yöntem sayesinde damarları bir şekilde yırtılmış kişilerin uzuvları kesilmeyecek.

Humacyte'nin CEO'su Dr. Laura Niklason, WSJ'ye verdiği demeçte "Bunlar insanlar için yedek parçalar" dedi.

Şirket, teknolojisini hastalar üzerinde test etmeye başladı ve travma yaralanmalarının tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay başvurusunda bulundu.

Humacyte'nin CEO'su Dr. Laura Niklason (humacyte.com)

LABORATUVARDA DAMAR NASIL ÜRETİLİYOR?

Şirket, hücreler için proteinler, büyüme faktörleri, vitaminler, mineraller ve glikoz gibi besinlerle dolu bir torbanın içinde 40 santimetre uzunluğunda, parçalanabilir plastik ağdan yapılmış bir tüple işleme başlıyor.

Daha sonra, torbaya insan donörlerinden alınan kan damarı hücreleri ekleniyor. İki ay boyunca plastik yapı çözülürken, hücreler kan damarlarına güç veren kolajen ve proteinlerle tamamlanmış bir insan atardamarı oluşturuyor. Humacyte daha sonra canlı hücreleri özel bir kimyasalla yıkıyor. Geriye kan damarı gibi hissedilen ve kanı taşıyabilen ancak bağışıklık sisteminin tepkisini tetikleyecek yabancı hücrelerden arındırılmış bir kolajen kalıyor.

Bir cerrah kolajen tüpünü yerleştirdiğinde, cihaz kanı vücutta dolaştırmaya başlıyor. Ardından, hastanın kendi hücreleri tüpü doldurmaya başlıyor.

69 KİŞİNİN TEDAVİSİNDE KULLANILDI

Geliştirilen tedavi, ABD ve İsrail'de bir klinik deneye katılan ve silahla vurulma, iş yeri kazaları, araba kazaları ve diğer travmalardan kaynaklanan yaralanmaları olan 69 kişinin tedavisine yardımcı oldu.

Şirket, teknolojisinin güvenliği konusunda beklenmedik endişeler olmadığını ancak klinik çalışmalarda bazı hastaların anemi, kan pıhtısı, kabızlık, ateş ve şişlik yaşadığını söyledi.

(humacyte.com)

UKRAYNALI ASKERLERİN HAYATINI KURTARDI

Humacyte'ın ürünü ayrıca FDA tarafından onaylanan özel bir insani yardım programı aracılığıyla çoğu patlamalar sonucu yaralanmış Ukrayna'daki 19 askerde de kullanıldı.

Humacyte tarafından toplanan veriler, hastaların daha iyi kan akışına sahip olduğunu ve sentetik greftlerde tarihsel olarak ihtiyaç duyulandan daha az amputasyona ihtiyaç duyduklarını gösterdi.

Niklason ve meslektaşları geliştirdikleri teknolojiyi, Ukrayna'da test etmeyi planlamamıştı ancak Ukraynalı cerrahlardan ürünlerini savaş bölgesine göndermelerini isteyen telefonlar aldılar. Humacyte, Ukraynalı cerrahlara Zoom üzerinden laboratuvarda yetiştirilen damarları nasıl kullanacaklarını öğretti.

Laboratuvarda üretilmiş damarları kullanarak 10 askeri ameliyat eden Ukraynalı damar cerrahı Doktor Oleksandr Sokolov, "Hem hayatları hem uzuvları kurtarıldı" dedi.