Mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanseri nerelerde ağrı yapar? Mide kanseri tedavisi ve korunma yolları

Mide, göbeğin üst kısmında yer alır, yiyeceklerin sindirimi için hayati bir rol oynayan organlardan biridir. Mide kanseri, bu organın iç astarında başlayan ve yavaş yavaş büyüyen bir tümördür. Genellikle glandüler dokuda başlar ve kan dolaşımına veya lenf sistemine yayılarak diğer organlara sıçrayabilir. Mide kanseri en sık 60 yaş ve üzerindeki bireylerde görülür. 65 yaş üstü erkeklerde, sağlıksız beslenen kişilerde ve ailede genetik mide kanseri olan bireylerde bu risk daha fazladır.

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Mide Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Mide kanserinde en yaygın semptomlar arasında ani kilo kaybı, bulantı ve kusma, mide ağrısı, dışkıda kan, siyah renkli dışkılama gibi belirtiler öne çıkar. Ayrıca, erken dönemde belirti göstermeyen mide kanseri, ilerleyen aşamalarda şu belirtilerle kendini gösterebilir:

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- Karın ağrısı

- İştahsızlık

- Yutma güçlüğü

- Mide bulantısı ve kusma

- Hazımsızlık ve mide ekşimesi

- Siyah renkli dışkı ya da kan kusma

- Yemek sonrası şişkinlik ve gaz

- Küçük porsiyonlar ile tokluk hissi

- Ciltte sararma

- Yorgunluk hissi

Mide Kanserinden Korunma Yolları

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Mide kanserine karşı korunmak, riskini azaltmak için alınabilecek bazı önlemler vardır. Bunlar arasında, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak, tuzlu ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, taze meyve ve sebzeleri bolca tüketmek yer alır. Ayrıca, sigara ve alkol kullanımının azaltılması, ideal kilonun korunması da kanser riskini düşürebilir. Helicobacter pylori enfeksiyonunun tespit edilip tedavi edilmesi de önemli bir korunma yöntemidir.

Ülser, gastrit gibi mide sorunlarını ihmal etmemek çok önemlidir. Özellikle H. pylori enfeksiyonunun neden olduğu rahatsızlıklar, tedavi edilmediğinde mide kanseri riskini artırabilir.

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanseri tedavisinde erken teşhis büyük önem taşır. Tedavi seçenekleri hastalığın evresine, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Genellikle cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi yöntemler bir arada kullanılır. Cerrahi müdahale ile tümörün çıkarılması, kanserin yayılmadığı durumlarda en etkili tedavi yöntemidir. Ancak kanserin metastaz yapması durumunda kemoterapi ve radyoterapi gibi sistemik tedavilere başvurulur.