Oxford’lu Müslüman profesörden Dünya’nın ilk rahim ağzı kanseri aşısı!

İngiltere'de rahim ağzı kanserine karşı dünyanın ilk aşısı geliştiriliyor. Araştırmacılar, aşının hastalığı tamamen ortadan kaldırabileceğini belirtti.

Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları kanser hücrelerinin erken evrelerinde bağışıklık sistemi tarafından tespit ve tedavi edilmesini sağlayacak OvarianVax aşısını geliştirdi. Aşılamanın, rahim ağzı kanserini ortadan kaldırması istenen insan papilloma virüsü (HPV) aşısı gibi, sonunda hastalığı önlemek için NHS'de de uygulanması bekleniyor.

"OLDUKÇA GELİŞMİŞ BİR TEDAVİ"

Oxford Üniversitesi'ndeki OvarianVax projesinin lideri Profesör Ahmed Ahmed "Bağışıklık sistemine kanserin çok erken belirtilerini tanımayı öğretmek zorlu bir mücadele. Ancak artık bağışıklık sisteminin rahim ağzı kanserini nasıl tanıdığına dair gerçek içgörüler sağlayan oldukça gelişmiş tedavilerimiz var" dedi.

Profesör Doktor Ahmed "OvarianVax, öncelikle yüksek riskli kadınlarda denenecek, başarılı olursa daha geniş çapta kanseri önlemeye yönelik bir tedavi olarak kullanılacak. Bu fonlama sayesinde araştırmamız, yumurtalık kanseri için uygulanabilir bir aşıya doğru büyük bir adım atabilir." diye konuştu.

ÖNCE DENEY KLİNİKLERİNE GÖNDERİLECEK

OvarianVax projesi, erken evre rahim ağzı kanseri hücrelerinin yüzeyindeki hangi proteinlerin bağışıklık sistemi tarafından en güçlü şekilde tanındığını belirlemek ve aşının laboratuvarda yumurtalık kanseri mini modellerini ne kadar etkili bir şekilde öldürdüğünü test etmek için çalışacak.

Ekip daha sonra BRCA gen mutasyonu olan ve rahim ağzı kanseri riskini büyük oranda artıran kadınlarda ve mutasyonu olmayan kadınlarda hastalığın önlenip önlenemeyeceğini görmek için insanlarda denenmek üzere deney kliniklerine gönderilecek.

RAHİM AĞZI KANSERİNİ ORTADAN KALDIRACAK MI?

Rahim ağzı kanserinin yeni aşıyla ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı sorusunu Doktor Ahmed şöyle yanıtladı: "Kesinlikle amacımız bu. Hala katedecek çok yolumuz var ama gerçekten heyecan verici bir gelişme var elimizde. Ben de gelişmeye karşı çok iyimserim."

Birleşik Krallık Kanser Araştırma Komisyonu önümüzdeki üç yıl boyunca araştırmaya 600 bin euro kadar fon sağlayacak.

HER YIL 500 BİN VAKA TEŞHİS EDİLİYOR

Şu anda şişkinlik ve iştahsızlık gibi semptomların geç belirlenmesi nedeniyle bir tarama testi bulunmuyan rahim ağzı kanseri genellikle geç evrelerde teşhis edilebiliyor. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin yeni rahimağzı kanseri vakası saptanıyor.

Ancak BRCA1 veya 2 genlerinde mutasyon olan kadınlar, örneğin youncu Angelina Jolie , yüksek risk altında sayılıyor. BRCA1 veya 2 mutasyonu olan kadınlar her yıl yeni vakaların yüzde beş ila 15'ini oluşturuyor.

The Times'ın aktardığına göre mutasyona sahip kadınların 35 yaşına kadar yumurtalıklarının alınması önerilirken bu durumda kadınlar erken menopoza giriyor ve gelecekte çocuk sahibi olamıyorlar.

KADINLAR KANSERDEN UZAK YAŞASIN DİYE

Birleşik Krallık Kanser Araştırma Komisyonu CEO'su Michelle Mitchell şunları "OvarianVax gibi projeler, kanserin çok daha önlenebilir olduğu heyecan verici bir geleceğe önemli bir adım" dedi.

Mitchell "Bu fon, rahim ağzı kanseri sağ kalımını iyileştirme hedeflerimizi gerçekleştirecek laboratuvardaki önemli keşifleri destekleyecek. OvarianVax, pandemi sırasında aşı teknolojisindeki heyecan verici gelişmeler üzerine kuruludur. Bu, kadınlara kanser korkusundan uzak, daha uzun, daha iyi yaşamlar sunacağını umduğumuz birçok projeden biridir." şeklinde konuştu.