İbn-i Sina’nın sabah reçetesi! 1 kaşık yiyen yorgunluk nedir bilmiyor

İbn-i Sina'nın sağlık reçeteleri, günümüze de ışık tutmaya devam ediyor. Şifa kitaplarında birçok besinden bahseden İbn-i Sina, özellikle susamdan elde edilen tahinin sağlığımız için önemli olduğunu vurguluyor.

Tahin faydaları (AA)

Faydaları

Damar sağlığını destekler ve kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur.

Kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle kemik sağlığını destekler.

Omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin sağlığını olumlu yönde etkiler.

Antioksidan özellikleri ile bağışıklığı güçlendirir.

Yüksek besin değeri ile günlük enerji seviyelerini artırır.

Bağışıklık sistemindeki hücrelerin ihtiyaç duyduğu demir ve proteini tek seferde karşılayan tahin, hastalıklara karşı direnç göstermeye yardımcı olur.

Balla karıştırılıp tüketilen tahin vücudun enerji depolarını güçlendirir. Bu sayede gün içinde stres depresyon ve kronik uykusuzluk sorunları yaşanma ihtimali azalır.

İbn-i Sina (AA)