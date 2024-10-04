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Kilo veremeyen bu vitamine baktırsın! En çok bu besinde var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:18 Güncelleme: 04.10.2024 12:19
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Kilo veremeyen bu vitamine baktırsın! En çok bu besinde var...

Kilo vermek isteyip çeşitli diyetler deneyen birçok kişi, bazen verimli sonuçlar alamayabiliyor. Yapılan araştırmalara göre, kilo vermenin önünde büyük bir vitamin eksikliği engeli bulunuyor.

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