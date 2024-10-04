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Bir diş sarımsağın mucizevi etkisi! Kulağınızda yarım saat bekletirseniz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 11:22
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Bir diş sarımsağın mucizevi etkisi! Kulağınızda yarım saat bekletirseniz...

Sarımsak, çoğumuzun kokusundan pek hoşlanmadığı bir gıda olmasına rağmen, sağlık üzerindeki faydalarıyla her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, sarımsağın özellikle çocuklarda sıkça görülen kulak ağrılarına iyi geldiğini ortaya koydu.

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