03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

En güçlü omega-3 kaynağı! Dondurunca vitamini artıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:50
ABONE OL
En güçlü omega-3 kaynağı! Dondurunca vitamini artıyor...

Dondurulmuş besinlerin genellikle taze olanlarına göre daha az sağlıklı olduğu düşünülse de, bazı besinlerin dondurulmuş olarak tüketilmesinin faydalı olabileceği ortaya çıktı. Beslenme uzmanları, dondurulmuş gıdaların belirli vitamin ve besin maddelerini daha iyi koruyabileceğini belirtiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör