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Marburg virüsü nedir, nasıl bulaşır? İlk kez ne zaman ortaya çıktı? İşte, belirtileri ve korunma yolları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:05
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Marburg virüsü nedir, nasıl bulaşır? İlk kez ne zaman ortaya çıktı? İşte, belirtileri ve korunma yolları

Sağlık yetkilileri, hızla yayılan ve ciddi bir tehdit oluşturan Marburg Virüsü Hastalığı nedeniyle alarma geçmiş durumda. Ruanda Sağlık Bakanlığı, yedi farklı ilçede tespit edilen vakalarla birlikte ülkedeki ilk Marburg salgınını doğruladı. Peki, Marburg virüsü nedir, ilk ne zaman tespit edildi, belirtileri ve korunma yolları nelerdir?

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