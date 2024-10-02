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Uzmanı açıkladı! Tüm kış gripten koruyan yöntem...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 14:39
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Uzmanı açıkladı! Tüm kış gripten koruyan yöntem...

Mevsimsel grip, kış aylarında sıkça görülen ve birçok kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Gripten korunmak için atılacak adımlar, sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. İşte, mevsimsel gribe karşı korunmanın en etkili üç yolu...

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