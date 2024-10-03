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Dünyanın altın baharatı! Herkes bilmeden tüketiyor! Meğer tek zararı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 11:41
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Dünyanın altın baharatı! Herkes bilmeden tüketiyor! Meğer tek zararı...

Dünyada "altın baharat" olarak bilinen zerdeçal, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan önemli bir baharattır. Kurkumin içeriği sayesinde antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip olan zerdeçal, birçok sağlık faydası ile öne çıkıyor. Ancak ABD'li araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışma, zerdeçalın vücuda bazı zararları olabileceğini ortaya koydu.

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