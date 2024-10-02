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Anne sütünün faydası saymakla bitmiyor!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 10:33
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Anne sütünün faydası saymakla bitmiyor!

Uzmanlar, anne sütünün özellikle yeni doğan bebekler için son derece faydalı olduğunu vurguluyor. İlk 6 ay boyunca bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesi gerektiğini belirten sağlık profesyonelleri, bu dönemde anne sütünün bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıklara karşı koruma sağladığını ifade ediyor.

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