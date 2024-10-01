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Tahini anında yumuşatıyor! Katılaştıysa sakın çöpe atmayın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 16:15 Güncelleme: 01.10.2024 16:17
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Tahini anında yumuşatıyor! Katılaştıysa sakın çöpe atmayın...

Kahvaltıda, tatlılarda, çöreklerde ve çeşitli yemeklerde sıkça tercih edilen tahin, besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak, kavanozda saklanan tahin zamanla dibine çökerek katılaşabiliyor. İşte tahini eski haline döndürmek için en kolay yöntem...

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