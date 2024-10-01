01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bu yöntem eklem ağrısını unutturuyor! Çorabın içine 1 avuç...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 15:40
ABONE OL
Bu yöntem eklem ağrısını unutturuyor! Çorabın içine 1 avuç...

Mutfakların vazgeçilmez bakliyatları arasında yer alan pirinç, cilt güzelliğinden temizliğe, hatta teknolojik aletlerin onarımına kadar birçok alanda işe yarayan çok yönlü bir malzemedir. İşte pirinci ağrı kesiciye dönüştüren yöntem...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör