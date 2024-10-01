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İbn-i Sina'nın doğal tansiyon ilacı: Terazi gibi dengede tutuyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 13:38
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İbn-i Sina’nın doğal tansiyon ilacı: Terazi gibi dengede tutuyor...

İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri, günümüzde de önemli bir rehber olmaya devam ediyor. Özellikle sarımsak, yüksek tansiyon sorununa karşı doğal bir çözüm olarak öne çıkıyor. İbn-i Sina, sarımsağın sağlık faydalarına dikkat çekerek, bunun tansiyonu düşürücü etkilerini vurgulamıştır.

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