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Uzmanından uyarı: 'Çocuklar bu yaşlarda ekrana maruz kalmamalı'

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 17:00
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Uzmanından uyarı: ’Çocuklar bu yaşlarda ekrana maruz kalmamalı’

Son araştırmalar, küçük çocukların ekran sürelerinin sınırlandırılmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle 3 yaşına kadar olan çocukların mümkün olduğunca ekrana maruz bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

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