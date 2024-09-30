30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hangisini almalıyız: Beyaz mı yoksa kahverengi yumurta mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:45 Güncelleme: 30.09.2024 13:52
ABONE OL
Hangisini almalıyız: Beyaz mı yoksa kahverengi yumurta mı?

Yumurta alırken rengine dikkat etmeden seçen birçok kişi, neden beyaz ve kahverengi yumurta gibi iki farklı çeşidin bulunduğunu merak ediyor. Peki, beyaz ve kahverengi yumurta arasında fark var mı? İşte cevabı...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör