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Aşçıların yaprak sarma sırrı ev hanımlarını 40 yıllık usta yapıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:09
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Aşçıların yaprak sarma sırrı ev hanımlarını 40 yıllık usta yapıyor!

Türk mutfağının en sevilen ve geleneksel yemeklerinden biri olan yaprak sarma, özellikle özel günlerin vazgeçilmezi. Aşçılar, ev hanımlarının işini kolaylaştıracak ipuçlarıyla yaprak sarmanın en kolay şekilde nasıl hazırlanacağını paylaştı.

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