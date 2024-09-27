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Kalp hastalığına karşı adeta kalkan oluyor! Günde 1 kaşık...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 15:52
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Kalp hastalığına karşı adeta kalkan oluyor! Günde 1 kaşık...

Kalp hastalıkları, dünya genelinde en yaygın sağlık sorunları arasında yer alır ve ölüm nedenleri arasında da üst sıralarda bulunuyor. Ülkemizde 50 yaş üstü kişilerde kalp ve damar hastalıkları, yüzde 12-15 oranında görülüyor. İşte uzmanından kalp hastalığından korunmak için öneriler...

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