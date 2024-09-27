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Kanı temizleyen 'hükümdar yiyeceği'! Şifa saçıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:14
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Kanı temizleyen ’hükümdar yiyeceği’! Şifa saçıyor...

Tarih boyunca Trabzon hurması, Japon hurması, cennet hurması, Karaağaç hurması ve Akdeniz hurması gibi farklı isimlerle anılan hurma adeta şifa deposu bir meyve. Buruk tadı nedeniyle pek sevilmeyen bu yiyeceğin faydasını duyanlar her gün tüketmeye başlayacak. İşte detaylar...

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