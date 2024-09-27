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Aman dikkat! Makyaj fırçaları mikrop saçıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:47 Güncelleme: 27.09.2024 13:50
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Aman dikkat! Makyaj fırçaları mikrop saçıyor...

Makyaj fırçalarının düzenli olarak temizlenmemesi, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Fırçalarda biriken makyaj kalıntıları, yağ, ölü cilt hücreleri ve çevreden gelen kirler, zamanla bakteri ve mikrop üremesine neden olabilir. Bu durum, cilt sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.

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