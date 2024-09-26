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İbrahim Saraçoğlu'ndan mucizevi kür: Vücudu resetliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 15:55
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İbrahim Saraçoğlu’ndan mucizevi kür: Vücudu resetliyor

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, vücudu baştan sona temizleyen özel bir sağlık kürü paylaştı. Bu kürün yılda yalnızca iki kez tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Saraçoğlu, zencefil, bal ve limonun sağlık üzerindeki mucizevi etkilerine dikkat çekti.

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