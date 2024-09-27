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Kahveyi böyle içenin başı ağrımıyor! İlaçtan daha etkili...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 14:21
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Kahveyi böyle içenin başı ağrımıyor! İlaçtan daha etkili...

Keyifli anlarımızın eşlikçisi olan Türk kahvesinin hazırlanma yönteminde küçük bir değişiklik yaparak lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz. Ağrı kesici özelliğiyle dikkat çeken bu yöntem aynı zamanda yağ yakımını destekliyor. İşte limonlu kahvenin hazırlanış şekli...

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