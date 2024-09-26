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C vitamini bombası! Kötü kolesterolü anında düşürüyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:04
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C vitamini bombası! Kötü kolesterolü anında düşürüyor...

Kuru kayısı, zengin besin içeriğiyle sağlığımıza birçok fayda sunan lezzetli bir atıştırmalıktır. Taze kayısıların kurutulmasıyla elde edilen bu meyve, çeşitli vitaminler ve minerallerle doludur. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bu besinin faydaları saymakla bitmiyor.

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