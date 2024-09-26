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Çok iyi bir yağ yakıcı! Karnabaharın 5 faydası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:58
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Çok iyi bir yağ yakıcı! Karnabaharın 5 faydası...

Karnabahar, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Düşük kalorili, lif açısından zengin ve vitamin-mineral kaynağı olan bu sebze, özellikle C vitamini, K vitamini ve folat bakımından oldukça değerlidir. İşte karnabaharın sağlığa faydaları...

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