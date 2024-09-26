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Sinüzit belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte, sinüzite iyi gelen şeyler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:05 Güncelleme: 26.09.2024 11:08
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Sinüzit belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte, sinüzite iyi gelen şeyler…

Yaşam kalitesini düşüren en yaygın sağlık sorunlarından biri de sinüslerdir. Genellikle, nezle ya da grip sonrası ortaya çıkan sinüzit, burun ve genizden sarı-yeşil akıntı, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. İşte, sinüzitten korunmak ve semptomlarla başa çıkmak için alınabilecek önlemler…

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