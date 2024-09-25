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Kalp krizi "geliyorum" diyor! İşte belirtileri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:37
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Kalp krizi geliyorum diyor! İşte belirtileri...

Kalp krizi belirtileri, kalp kasının bir kısmına yeterince kan gitmediğinde ortaya çıkar ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Erken müdahale, kalp krizi sonrası oluşabilecek kalıcı hasarları önleyebilir ve hayat kurtarabilir.

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