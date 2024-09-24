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Brokoli ve Karnabaharın Şaşırtıcı 5 Faydası

Giriş: 24.09.2024 17:11 Güncelleme: 24.09.2024 17:13
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Brokoli ve Karnabaharın Şaşırtıcı 5 Faydası

Turpgiller ailesine ait olan brokoli ve karnabahar, sağlığımız için kritik öneme sahip sebzeler arasında yer alıyor. Karnabahar ve brokoli, C vitamini, K vitamini ve folik asit açısından oldukça zengin. Uzmanlar, özellik kış aylarında bu iki besinin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Eker, bu iki sebzenin faydaları hakkında önemli bilgiler veriyor. İşte, brokoli ve karnabaharı tercih etmenin 5 temel nedeni…

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