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Japon Kadınların Güzellik Formülü Nedir? 72 Yaşındaki Kadın Genç Görünümünün Sırrını Paylaştı

Giriş: 25.09.2024 10:38 Güncelleme: 25.09.2024 10:56
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Japon Kadınların Güzellik Formülü Nedir? 72 Yaşındaki Kadın Genç Görünümünün Sırrını Paylaştı

Cilt bakımına dair bilimsel yöntemleri uzun zamandır sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan dermatolog Mamina Turegano, cilt bakımına dair ezber bozan yöntemi dikkat çekti. 72 yaşındaki annesinin cilt bakım rutininin sırrını paylaşarak gençliğinin temelinde muz olduğunu belirtti. İşte tüm detaylarıyla Japonların gençlik sırları…

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