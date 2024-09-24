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Vücuttaki pis kanı temizliyor! Yemeklere 1 tutam atın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 13:00
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Vücuttaki pis kanı temizliyor! Yemeklere 1 tutam atın...

Vücutta "pis kan" ifadesi, genellikle toksinlerin ve atık maddelerin birikmesi sonucu kanın sağlıklı bir şekilde işlev görmemesi anlamına gelir. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak bu sorunu engelleyen mucizevi bir baharat bulunuyor. İşte detaylar...

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