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Tıkanan damarları açıyor! Sabahları 1 bardak tüketin...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 14:38
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Tıkanan damarları açıyor! Sabahları 1 bardak tüketin...

Damar tıkanıklığı, kan akışını engelleyen bir durumdur ve genellikle kolesterol, yağ birikintileri veya pıhtılar nedeniyle oluşur. Bu durum, kalp krizi, inme ve diğer kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir. Ancak, sabahları az miktarda içeceğiniz zencefil suyu, damar sağlığını iyileştirmede ciddi bir rol oynuyor. İşte zencefil suyunun faydaları...

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