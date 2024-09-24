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Atom serum tehlikeli mi? Fenomenlerin önerdiği evde serum sağlıklı mı? Serum çılgınlığına karşı uzmandan uyarı!

Giriş: 24.09.2024 12:34 Güncelleme: 24.09.2024 12:36
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Atom serum tehlikeli mi? Fenomenlerin önerdiği evde serum sağlıklı mı? Serum çılgınlığına karşı uzmandan uyarı!

Son yıllarda sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen evde serum uygulaması tartışmalara yol açtı. Konuya ilişkin sağlığı tehdit ettiği yönündeki söylemler vatandaşları endişelendirdi. Konuya net açıklamalar uzmanlardan geldi. Peki atom serum tehlikeleri mi? İşte uzmanından cevaplar…

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