24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Midesi ekşiyen süte koşuyor meğer gerçek başkaymış!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 17:07
ABONE OL
Midesi ekşiyen süte koşuyor meğer gerçek başkaymış!

Mide ekşimesi, özellikle ağır yemekler sonrasında birçok kişinin yakındığı bir rahatsızlıktır. Asitli yiyecekler, stres ve düzensiz beslenme gibi faktörler bu durumu tetikleyebilir. Süt, halk arasında mide asidini dengeleyici bir besin olarak anılsa da, uzmanlar bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör