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Yoğurdu böyle yiyenler yandı! Üzerine pekmez eklerseniz...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 13:07
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Yoğurdu böyle yiyenler yandı! Üzerine pekmez eklerseniz...

Kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi pekmez ve yemeklerin yanında sıkça tercih ettiğimiz yoğurt, bir araya geldiklerinde sağlık açısından beklenmedik etkilere yol açabiliyor. Yapılan araştırmalar, pekmez ve yoğurdun aynı anda tüketilmesinin, her iki besinin de faydalarını sıfırladığını gösteriyor.

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