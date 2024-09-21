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Çöpe atan bin pişman oluyor! Kayısı çekirdeğinin bilinmeyen faydası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:52 Güncelleme: 21.09.2024 12:54
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Çöpe atan bin pişman oluyor! Kayısı çekirdeğinin bilinmeyen faydası...

Kayısı çekirdeği, içinde barındırdığı binlerce vitaminle sağlığımıza katkılarda bulunuyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen bu doğal besin, aynı zamanda cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip.

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