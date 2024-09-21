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Diş kaybının bilinmeyen sebebi: 'Geceleri bunu yaşıyorsanız'

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 14:37 Güncelleme: 21.09.2024 14:37
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Diş kaybının bilinmeyen sebebi: ’Geceleri bunu yaşıyorsanız’

Diş kaybı, bir veya daha fazla dişin düşmesi ya da çekilmesi durumudur. Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemli etkiler yaratabilir. Genellikle diş çürükleri, diş eti hastalıkları, travma veya ağız kanseri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanır.

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