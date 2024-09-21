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Uzun yaşamın sırrı bulundu! 100 yaşını geçen insanların ortak özelliği...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 16:01 Güncelleme: 21.09.2024 16:01
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Uzun yaşamın sırrı bulundu! 100 yaşını geçen insanların ortak özelliği...

Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, birçok kişinin hayalini süsleyen bir hedef. 100 yaşını aşmış bireylerin uzun yaşam sırları üzerine yapılan araştırmalar, stresin uzak tutulduğu, mutlu ve anlam dolu bir yaşam sürmenin önemini vurguluyor. Uzmanlar, bu bireylerin hayatlarına dair benzer özellikler taşıdığını belirtiyor.

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