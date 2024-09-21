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Çayı böyle içmek vücuda zarar veriyor! İşte o hata...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 16:55
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Çayı böyle içmek vücuda zarar veriyor! İşte o hata...

Çay, birçok insanın günlük hayatında sıklıkla tükettiği sıcak içeceklerden biridir. Ancak, aşırı tüketim veya yanlış hazırlama yöntemleri sağlımıza zarar verebilir. İşte çay keyfinizin zehre dönüşmemesi için dikkat etmeniz gerekenler...

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