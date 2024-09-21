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Uyku pozisyonuna dikkat edin! Nasıl uyuduğunuz sağlığınızı etkiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 15:28 Güncelleme: 21.09.2024 15:28
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Uyku pozisyonuna dikkat edin! Nasıl uyuduğunuz sağlığınızı etkiliyor

İyi bir gece uykusu, genel sağlık için son derece önemlidir. Kişinin uyuduğu pozisyon, kalp sağlığını, beyin fonksiyonunu ve genel sağlığı önemli ölçüde etkileyebilir.

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