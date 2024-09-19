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İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi tarifi: Bu karışım ter sorununu çözüyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 16:52 Güncelleme: 19.09.2024 17:02
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İbrahim Saraçoğlu’nun mucizevi tarifi: Bu karışım ter sorununu çözüyor...

Terleme, vücudun sıcaklık dengesini sağlamak için doğal bir mekanizmadır. Sıcak hava koşullarının yanı sıra, bazı sağlık problemleri de aşırı terlemeye yol açabilir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu sorunun üstesinden gelmek için 3 bitkiden oluşan etkili bir kür öneriyor. İşte tarifi...

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