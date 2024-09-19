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Üzümü böyle tüketen doktor yüzü görmüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 13:17
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Üzümü böyle tüketen doktor yüzü görmüyor!

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olan üzüm, birçok alanda kullanılıyor. Yüksek besin değeriyle dikkat çeken üzümün bir faydası daha ortaya çıktı. Meğerse şifası çekirdeğinde saklıymış. İşte vücuda etkisi...

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