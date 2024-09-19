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Limon çekirdeklerini atan pişman pişman oluyor! Doğal ağrı kesici...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 13:46 Güncelleme: 19.09.2024 13:47
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Limon çekirdeklerini atan pişman pişman oluyor! Doğal ağrı kesici...

C vitamini bakımından zengin olan limon, birçok sağlık sorununa iyi gelen doğal bir şifa kaynağıdır. Mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız limon, suyu ve kabuğunun yanı sıra çekirdekleriyle de dikkat çekiyor. İşte çöpe attığımız limon çekirdeğinin faydası...

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