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Cildi yeniden canlandırıyor! Kabuğunu sakın çöpe atmayın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 17:07
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Cildi yeniden canlandırıyor! Kabuğunu sakın çöpe atmayın...

Taze incir, sadece sofralarımızı tatlandırmakla kalmaz, aynı zamanda cilt bakımında da harikalar yaratabilecek güçlü bir doğal kaynaktır. Çoğumuz, bu besleyici meyvenin tatlı iç kısmını tüketirken, kabuklarını çöpe atarız. Oysa ki, incirin kabuğu ve içindeki süt, cildimize inanılmaz faydalar sağlayan gizli bir hazinedir.

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